Rússia se reúne com EUA e ONU para negociações sobre Síria

MOSCOU - A Rússia participa na sexta-feira em Genebra de negociações trilaterais sobre a Síria com os Estados Unidos e a ONU, anunciou o vice-chanceler russo, Guennadi Gatilov, na quarta-feira.

"Teremos reuniões trilaterais entre Rússia, Estados Unidos e ONU", declarou Gatilov, citado pela agência de notícias russa Ria Novosti. O vice-ministro das Relações Exteriores afirmou que o enviado da ONU para a Síria, Staffan de Mistura, também estará nas conversações.

Segundo o diplomata russo, seu país aproveitará o encontro para pedir "uma intensificação do combate contra o terrorismo". Gatilov também destacou a importância de chegarem a um acordo sobre "uma lista de organizações terroristas, e uma lista de membros da oposição que poderão participar do processo de negociação" para sair do conflito.

Na mesma linha, o próprio chanceler russo, Serguei Lavrov, propôs, em conversa por telefone com o secretário de Estado americano, John Kerry, estabelecer "uma lista de grupos terroristas, com os quais não se deve falar, e que devem ser combatidos juntos", segundo um comunicado de seu Ministério.

O porta-voz do Departamento de Estado americano, John Kirby, confirmou que a secretária de Estado adjunta para o Oriente Médio, Anne Patterson, irá a Genebra na sexta-feira para falar com a Rússia e com a ONU sobre "os avanços para uma transição política e, concretamente, para tentar obter o marco e a arquitetura de um cessar-fogo na Síria".

As negociações coincidem com a abertura em Riad do diálogo entre facções políticas e grupos armados da oposição síria, para tentar unificar sua posição à frente de uma futura negociação com o governo de Damasco. As discussões acontecem no âmbito de um processo internacional relançado no final de outubro passado, em Viena, por 17 países e três organizações internacionais. /AFP