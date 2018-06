Rússia supera EUA em gasto militar como fração do PIB Os gastos militares da Rússia cresceram 4,8% no ano passado, para US$ 87,8 bilhões, equivalentes a 4,1% do PIB do país. As despesas militares dos EUA tiveram uma redução de 7,8% em 2013, para US$ 640 bilhões, ou 3,8% do PIB. Apesar da redução, os EUA continuam a ser o país que mais gasta com defesa. O segundo maior é a China, que aumentou seus gastos militares em 7,4% em 2013, para US$ 188 bilhões.