Rússia: suspeito admite envolvimento em assassinato de Nemtsov

A informação teria partido de um dos juízes envolvidos no caso, que teria ouvido Zaur Dadaev. Outro suspeito, Anzor Gubashev, teria negado qualquer culpa. Além deles, o irmão mais novo de Gubashev, Shagid, Khamzad Bakhaev e Tamerlan Eskerkhanov são investigados pelo crime.

Os cinco são da Chechênia ou de outras partes do norte do Cáucaso, de acordo com agências russas. A origem dos suspeitos levanta uma questão potencialmente sensível, dada a significativa animosidade de grupos do Cáucaso entre os russos.

A Chechênia sofreu duas intensas guerras ao longo das últimas duas décadas envolvendo forças russas e rebeldes separatistas, cada vez mais sob a influência do fundamentalismo islâmico. Fonte: Associated Press