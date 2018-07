Rússia suspende venda de armas para a Síria

Entrando em conflito com o Ocidente, os russos bloquearam as iniciativas do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) de estabelecer sanções mais fortes e punitivas contra o regime de Bashar Assad. O país também é visto como o principal fornecedor de armas para a Síria.

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, disse na manhã desta segunda-feira que o país ainda está comprometido com o plano de paz do enviado da ONU, Kofi Annan, além de afirmar que o governo e a oposição devem ser "forçados" a iniciar negociações. Ao mesmo tempo, o ministro de Relações Exteriores russo, Sergei Lavrov, reuniu-se com um líder da oposição síria Michel Kilo. Putin disse que a promoção do diálogo entre os dois lados sírios é mais "complicada e refinada" do que uma solução armada para o conflito. Kilo, que lidera o grupo Fórum Democrático, afirmou que espera que Moscou desempenhe um papel positivo em "encontrar uma solução pacífica para nossa crise."

A Rússia vem fornecendo ao Exército sírio apenas peças sobressalentes e ajuda na manutenção de armas entregues anteriormente, disse Dzirkaln. Ele insistiu que o país não vende helicópteros ou aviões para a Síria.

A Secretária de Estado dos Estados Unidos, Hillary Clinton, emitiu um severo comunicado no mês passado, acusando os russos de aumentar "dramaticamente" a crise na Síria ao enviar helicópteros de ataque. As informações são da Associated Press.