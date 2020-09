Rússia trabalha para minar confiança no voto por correio dos EUA, diz relatório

WASHINGTON - A Rússia está trabalhando para “minar a confiança do público no processo eleitoral”, espalhando falsas alegações de que as cédulas de correio têm fraudes e são suscetíveis de manipulação, informou um boletim de inteligência do Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos divulgado nesta sexta-feira, 4.

Muitas das alegações feitas por fontes russas são idênticas a declarações públicas repetidas - e sem evidências - pelo presidente Donald Trump e pelo procurador-geral William P. Barr. Eles afirmam que as cédulas enviadas pelo correio não são confiáveis e alertam para o potencial de fraude nas eleições de novembro. Trump tem aparecido atrás de Joe Biden nas principais pesquisas nacionais.

O Departamento de Segurança Interna avaliou que os russos “provavelmente promoverão alegações de corrupção, falha do sistema e interferência estrangeira para semear a desconfiança nas instituições democráticas e nos resultados das eleições”, afirma o boletim, que fornece um nível de detalhe sobre os esforços russos raramente ouvido publicamente por funcionários do governo sobre as eleições de 2020.

A Rússia espalha essas informações por meio de uma rede de mídia controlada pelo estado, sites e 'trolls' nas redes sociais. O documento não identifica nenhuma dessas fontes pelo nome, mas funcionários atuais e aposentados disseram que a avaliação é baseada em informações confidenciais sobre os esforços do governo russo para interferir nas eleições de 2020.

O país também está explorando as preocupações de que os transportadores de correio possam ser incapazes de lidar com a enorme quantidade de votos enviados, de acordo com o boletim. “Esses sites também alegaram que os processos de voto por correio sobrecarregariam o serviço postal dos EUA e as juntas eleitorais locais, atrasando a tabulação dos votos e criando mais oportunidades de fraude e erro”.

Há quatro anos, as agências de inteligência dos EUA concluíram por unanimidade que a interferência russa tinha como objetivo favorecer a eleição de Trump.

Alegações sobre fraude eleitoral são desmentidas por numerosos estudos e evidências. Por causa da pandemia do coronavírus, espera-se que milhões de americanos votem pelo correio em 2020 ao invés de ficar na fila das urnas, onde podem contrair a doença.

Confiança entre eleitorado negro

A Rússia também pode ter tentado minar a confiança entre os eleitores negros, afirma o boletim. As publicações dos russos destacaram as reduções no número de locais de votação presenciais em grandes cidades devido à pandemia, em uma medida para desencojarar os eleitores que tendem a apoiar Biden a ir para as urnas.

Um porta-voz do escritório de inteligência do departamento, que não quis comentar diretamente o boletim, disse que "atividades de influência estrangeira destinadas a manipular o público americano estão entre as ameaças mais desafiadoras que nosso país enfrenta".