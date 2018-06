Rússia: tropas recuaram da fronteira com a Ucrânia O ministro da Defesa da Rússia, Sergei Shoigu, disse ao seu homólogo norte-americano que as tropas do país tinham voltado para os seus quartéis após a realização de exercícios militares na fronteira com a Ucrânia e pediu que Washington diminua a retórica contra Moscou.