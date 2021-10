Rússia usa ‘cortina de ferro’ digital para bloquear conteúdo crítico

Adam Satariano e Paul Mozur, The New York Times, O Estado de S.Paulo

MOSCOU — Os movimentos mais ousados da Rússia para censurar a internet começaram das formas mais mundanas: com uma série de e-mails e formulários burocráticos.

As mensagens, enviadas pelo poderoso regulador de internet da Rússia, exigiam detalhes técnicos —como números de tráfego, especificações de equipamentos e velocidades de conexão— de empresas que fornecem serviços de Internet e telecomunicações em todo o país. Em seguida, as caixas-pretas chegaram.

As empresas de telecomunicações não tiveram escolha a não ser não se intrometer enquanto técnicos aprovados pelo governo instalavam o equipamento junto com seus próprios sistemas de computador e servidores. Às vezes preso a sete chaves, o novo equipamento era vinculado a um centro de comando em Moscou, dando às autoridades novos poderes surpreendentes para bloquear, filtrar e reduzir a velocidade de sites que não queriam que o público russo visse.

O processo, em andamento desde 2019, representa o início de talvez o esforço de censura digital mais ambicioso do mundo fora da China. Sob o governo do presidente Vladimir Putin, que certa vez chamou a internet de “projeto da CIA” e vê a web como uma ameaça ao seu poder, o governo russo está tentando controlar a que antes era "aberta e livre".

O dispositivo foi colocado dentro das salas de equipamentos dos maiores provedores de serviços de telecomunicações e internet da Rússia, incluindo Rostelecom, MTS, MegaFon e Vympelcom, conforme revelou um legislador russo sênior este ano. Tal fato afeta a grande maioria dos mais de 120 milhões de usuários domésticos de Internet sem fio no país, de acordo com pesquisadores e ativistas.

O mundo teve seu primeiro vislumbre das novas ferramentas da Rússia em ação quando o Twitter foi desacelerado para “engatinhar” no país nesta primavera. Foi a primeira vez que o sistema de filtragem foi colocado em funcionamento, segundo especialistas. Outros sites foram bloqueados desde então, incluindo vários ligados ao líder da oposição, Alexei Navalni.

“Isso é algo que o mundo pode copiar. O modelo de censura da Rússia pode ser rápido e facilmente replicado por outros governos autoritários”, disse a ex-chefe dos programas do Departamento de Estado (dos EUA) sobre liberdade na internet, Laura Cunningham.

A tecnologia de censura da Rússia fica entre as empresas que fornecem acesso à internet e as pessoas que navegam na web em um telefone ou laptop. Frequentemente comparado à interceptação de cartas enviadas pelo correio, o software, conhecido como “inspeção profunda de pacotes”, filtra os dados que trafegam por uma rede da Internet, tornando sites mais lentos ou removendo tudo o que foi programado para bloquear.

Os cortes ameaçam derrubar a próspera vida digital da Rússia. Enquanto o sistema político se apegou ao culto à personalidade de Putin e as emissoras de televisão e jornais enfrentam fortes restrições, a cultura online transbordou de ativismo, humor negro e conteúdo estrangeiro. A censura ampla da internet pode levar o país de volta a uma forma mais profunda de isolamento, semelhante à era da Guerra Fria.

“Nasci na era de uma Internet superlivre e agora a vejo entrar em colapso”, lamentou Ksenia Ermoshina, uma pesquisadora russa que agora trabalha no Centro Nacional Francês de Pesquisa Científica, e é dona de um artigo sobre a tecnologia de censura, publicado em abril.

A infraestrutura de censura foi descrita por 17 especialistas em telecomunicações, ativistas, pesquisadores e acadêmicos russos com conhecimento do trabalho, muitos dos quais não quiseram ser identificados por temer represálias. Documentos do governo, que foram analisados pelo The New York Times, também delinearam alguns dos detalhes técnicos e demandas feitas aos provedores de serviços de telecomunicações e Internet.

A Rússia está usando a tecnologia de censura para obter mais influência sobre as empresas ocidentais de Internet, além de outras táticas de braço armado e intimidação legal. Em setembro, depois que o governo ameaçou prender funcionários locais do Google e da Apple, as empresas removeram aplicativos executados por partidários de Navalni antes das eleições nacionais.

Roskomnadzor, o serviço regulador da internet do país que supervisiona o esforço, agora pode ir mais longe. Ameaçou retirar o YouTube, Facebook e Instagram do ar se eles não bloquearem certos conteúdos por conta própria. Depois que as autoridades desaceleraram o Twitter este ano, a empresa concordou em remover dezenas de postagens consideradas ilegais pelo governo.

Os esforços de censura da Rússia encontraram pouca resistência. Nos Estados Unidos e na Europa, que já foram campeões ferrenhos de uma Internet aberta, os líderes têm se mantido em silêncio em meio à crescente desconfiança no Vale do Silício e às tentativas de regular os piores abusos da Internet por conta própria. As autoridades russas apontaram a regulamentação da indústria de tecnologia do Ocidente para justificar sua própria repressão. “É impressionante que isso não tenha chamado a atenção do governo Biden”, declarou Michael McFaul, o ex-embaixador dos EUA na Rússia no governo Obama.

Ele criticou a Apple, o Facebook, o Google e o Twitter por não se manifestarem com mais veemência contra as políticas da Rússia. Uma porta-voz da Casa Branca, por sua vez, disse que o governo discutiu a liberdade de expressão online com o governo russo e também pediu ao Kremlin que "pare com sua campanha de pressão para censurar os críticos".

Em um comunicado, Roskomnadzor não abordou sua tecnologia de filtragem, mas disse que as redes sociais estrangeiras continuam ignorando as leis russas de Internet, que proíbem o incitamento e o conteúdo sobre tópicos que “dividem o estado”, como o uso de drogas e organizações extremistas.

“A legislação russa no campo da mídia e da informação não permite censura”, disse, acrescentando que a lei “define claramente os tipos de conteúdo que são prejudiciais e representam uma ameaça” aos cidadãos.

O Google, dono do YouTube, e o Twitter se recusaram a comentar. A Apple não respondeu aos pedidos de comentários. Em um comunicado, o Facebook não se dirigiu especificamente à Rússia, mas disse que estava “comprometido em respeitar os direitos humanos de todos aqueles que usam nossos produtos”.

Rostelecom, um dos maiores provedores de serviços de Internet da Rússia, encaminhou perguntas para Roskomnadzor. MegaFon não quis comentar. A MTS e a Vympelcom não responderam aos pedidos de comentários.

Muitos questionam se a Rússia tem conhecimento técnico ou vontade política para cortar as principais fontes online de entretenimento, informação e trabalho para seus cidadãos. Em 2018, antes que a nova tecnologia de censura estivesse em vigor, as autoridades abandonaram um esforço para fechar o popular serviço de mensagens Telegram por causa de problemas técnicos e raiva pública. Muitos veem o YouTube como um alvo futuro por causa de seu uso pela mídia independente e críticos do Kremlin, o que poderia causar uma reação adversa.

No entanto, o acesso à internet é cada vez mais usado como um instrumento de poder político. Nos últimos anos, governos da Índia, Mianmar, Etiópia e outros lugares usaram blecautes na internet para abafar bolsões de dissidência. A Rússia teve paralisações da Internet durante protestos antigovernamentais na região sul da Inguchétia em 2018 e Moscou em 2019.

A China forneceu inspiração. Durante anos, políticos russos mantiveram conversas com autoridades chinesas sobre como fazer seu próprio Grande Firewall, chegando a se reunir com o arquiteto dos filtros que bloqueiam sites estrangeiros. Em 2019, durante a Conferência Mundial da Internet da China, a Roskomnadzor assinou um acordo com seu análogo chinês prometendo controles governamentais mais rígidos sobre a internet.

Mas, ao contrário da China, que tem três empresas de telecomunicações estatais que colocam as pessoas online, a Rússia tem milhares de provedores de internet, o que torna mais difícil censurar. É aí que as caixas-pretas entram, dando aos funcionários do governo um bisturi em vez de uma marreta para a filtragem de sites e serviços específicos sem cortar todo o acesso.

Em maio de 2019, Putin deu início a uma nova fase: uma lei de "internet soberana" que obrigava os provedores de internet a instalar "meios técnicos de combate às ameaças": equipamentos carregados com software para o governo rastrear, filtrar e redirecionar o tráfego da internet sem qualquer envolvimento ou conhecimento das empresas.

A lei criou um registro de cabos transnacionais de internet que entram no país e pontos de troca de chaves onde as redes de internet na Rússia se conectam. Esse mapa facilita o fechamento de partes da rede pelas autoridades, disseram os especialistas.

Desde então, centenas de empresas receberam pedidos da Roskomnadzor. O regulador exigiu informações sobre os sistemas de informática das empresas e quais configurações devem ser usadas para permitir que um órgão do governo, o Centro de Monitoramento e Gestão de Redes de Comunicações Públicas, acesse remotamente suas redes, de acordo com documentos compartilhados com o The Times.

Em seguida, os contratantes aprovados pelo governo instalaram o equipamento de filtragem, permitindo que o regulador bloqueie, diminua ou redirecione o tráfego, disse Mikhail Klimarev, analista da indústria que trabalhou com empresas russas de internet como a Rostelecom. “Um sistema de bloqueio é instalado na fronteira de cada provedor de internet russo”, disse ele.

A tecnologia está agora em 500 locais de operadoras de telecomunicações, cobrindo 100% do tráfego de internet móvel e 73% do tráfego de banda larga, disse uma autoridade russa envolvida no programa na quarta-feira. No próximo ano, a tecnologia estará em mais de 1.000 locais, segundo o funcionário.