Rússia: usina nuclear do Irã será inaugurada em agosto

A usina deveria ter ficado pronta há muito tempo, mas vários atrasos, dentre eles a substituição de um equipamento danificado e o ataque de um vírus contra o sistema de computadores da unidade, impedem há anos a conclusão do projeto.

Ryabkov disse hoje a agências de notícias russas que a usina estará "concluída" e vai começar a funcionar no início de agosto. Os Estados Unidos e alguns de seus aliados acreditam que a usina é parte de uma tentativa do Irã de desenvolver armas nucleares. O país nega as acusações e afirma que seu objetivo é pacífico. As informações são da Associated Press.