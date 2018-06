Rússia vetará resolução da ONU sobre Síria O embaixador da Rússia para as Nações Unidas, Vitaly Churkin, disse que seu país vetará uma resolução do Conselho de Segurança da ONU para levar a crise na Síria ao Tribunal Penal Internacional, chamando-a de "golpe publicitário" e alertando que prejudicará os esforços para acabar com a violência por meios políticos.