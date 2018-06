Rússia violou direitos da Geórgia, diz corte europeia

O caso remete às batidas policias que a polícia russa fez em residências de georgianos no outono de 2006, quando tensões bilaterais foram elevadas. As relações entre os países têm melhorado, principalmente após a saída do presidente da Gerógia, Mikhail Saakashvili.

Em uma decisão nesta quinta-feira, o tribunal considerou que as autoridades russas não forneceram ais georgianos recursos legais o suficiente contra as detenções, que foram realizadas em condições subumanas.

O tribunal considerou que as práticas violaram os vários artigos da Convenção Europeia dos Direitos Humanos. Fonte: Associated Press.