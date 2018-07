Russo concorda com divórcio mais caro da Grã-Bretanha

O casal se conheceu quando Berezovsky, hoje com 65 anos, era professor de matemática em Moscou. Ele construiu sua fortuna mais tarde, após abrir a primeira concessionária de carros Mercedes-Benz na União Soviética. Berezovsky e Galina se casaram em 1991.

A advogada Levy, da firma WGS, não quis confirmar a soma precisa do acordo de divórcio, mas afirmou que ela é superior ao recorde anterior de 48 milhões de libras esterlinas (US$ 78 milhões) que o negociante do mercado financeiro John Charman pagou à sua ex-esposa Beverly. As informações são da Associated Press.