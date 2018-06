Russos afirmam que mísseis 'inteligentes' de Trump poderiam destruir evidências de ataque químico

BEIRUTE - O Ministério de Relações Exteriores da Rússia respondeu à declaração de Donald Trump pelo Twitter nesta quarta-feira, 11. Trump prometeu enviar mísseis "inteligentes" à Síria e os russos afirmaram que tais mísseis destruiriam as evidências do suposto ataque químico de sábado, que deixou 40 civis mortos.

A porta-voz do Ministério, Maria Zakharova, se manifestou pelo Facebook, perguntando se os investigadores especializados em armas químicas foram advertidos de que "todas as evidências" do ataque serão destruídas e ainda questionou se esse é o objetivo dos mísseis. "A ideia original é usar os mísseis inteligentes para varrer os traços para debaixo do tapete?", perguntou Zakharova. Tanto o governo sírio como os russos negam que o ataque tenha ocorrido. // AP