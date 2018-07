Russos protestam contra suposta fraude eleitoral

Em Moscou, capital do país, a expectativa é que mais de 30 mil pessoas se reúnam para a manifestação, autorizada pelo governo.

Os opositores alegam que a eleição do último domingo, vencida pelo Partido Rússia Unida, do premiê Vladimir Putin e do presidente Dmitri Medvedev, foi fraudada.

Apesar das denúncias de fraude, o partido, que antes dominava dois terços do Parlamento, perdeu 20% de seus assentos na última votação.

Putin, que governou o país entre 2000 e 2008, disputará a presidência novamente em março do ano que vem. As informações são da Associated Press.