Ryan quer presidência de Comitê de Meios e Direitos O republicano e presidente do Comitê de Orçamento da Câmara dos Representantes, Paul Ryan, pretende assumir o comando do Comitê de Meios e Direitos, sucedendo o também republicano Dave Camp. A presidência do comitê daria a Ryan uma plataforma de alto nível para avançar com as suas ideias políticas conservadoras.