Saad Hariri acusa governo sírio por atentado em Beirute O ex-primeiro-ministro do Líbano, Saad Hariri, acusou o governo sírio de ser responsável pelo atentado que matou nesta sexta-feira oito pessoas e feriu 78 em Beirute Oriental, de acordo com o jornal libanês An-Nahar. Entre os mortos, está o major-general Wissan al-Hassan, oficial graduado da inteligência libanesa. "Eu acuso Bashar Assad de ser o assassino do major-general Wissan al-Hassan", disse Hariri em Beirute. Segundo ele, o atentado foi um "ato covarde" para minar a segurança e a estabilidade do Líbano.