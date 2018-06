Sabotagem provoca incêndio em oleoduto na Nigéria

O fogo começou ontem no oleoduto, que normalmente transporta 75 mil barris por dia. A Eni informou que começou imediatamente a fechar as operações no local.

Segundo autoridades, residentes locais em disputa com a empresa usaram dinamite para explodir o local. "O incidente foi uma sabotagem de alguns elementos que não gostam das operações de petrolíferas na região e certamente não foi resultado das atividades de ladrões de petróleo", disse o coronel Onyema Nwachukwu.

Sabotagens se tornaram raras na Nigéria depois que o governo concedeu anistia a militantes em 2009. Já roubos ocorrem frequentemente no local, que já ficou fechado por alguns meses este ano. Fonte: Dow Jones Newswires.