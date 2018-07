Sai do ar site em que artista monitorado por Pequim mostrava intimidade O governo chinês tirou ontem do ar o site que mostrava imagens do dissidente Ai Weiwei 24 horas por dia. Ele havia instalado quatro câmeras em seu estúdio, que transmitiam imagens da sua vida em tempo real. Ontem, no entanto, o artista publicou em seu perfil no Twitter que o site foi fechado pelo governo. "Há 4 minutos, as câmeras foram desconectadas. Bye-bye para todos os voyeurs", escreveu.