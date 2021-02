Saiba mais sobre o plano da Inglaterra de flexibilização do lockdown

LONDRES - O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, definiu um plano de flexibilização em quatro estágios do último lockdown da Inglaterra nesta segunda-feira, 22, dizendo que passos "cautelosos" para sair das restrições para conter a disseminação da covid-19 assegurarão o não retorno a um novo um fechamento nacional. Saiba mais sobre o roteiro do governo para sair do lockdown na Inglaterra (Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte têm abordagens ligeiramente diferentes para suas medidas contra a covid-19):

Pontos gerais

Entre cada uma das quatro etapas, haverá um mínimo de cinco semanas entre elas: quatro semanas para avaliar o impacto das mudanças nas restrições e mais uma semana para avisar ao público e às empresas para se prepararem para a próxima etapa.

Todas as medidas serão relaxadas em toda a Inglaterra, em vez de região por região. Isso só mudará se houver um surto de uma nova variante do coronavírus, o que pode significar medidas localizadas para tentar eliminá-lo.

Cada etapa será submetida a quatro testes: a velocidade do programa de implantação da vacina, o impacto que as vacinas têm na redução de hospitalizações e mortes, as taxas gerais de infecção e a chegada de quaisquer novas variantes preocupantes.

Passo Um - A partir de 8 de março

-Todas as crianças e alunos voltam para as escolas e faculdades e wraparound childcare (programa de cuidados das crianças fora do horário escolar), incluindo clubes após a escola;

-Uma pessoa pode encontrar outra para se socializar ao ar livre para um café ou um piquenique no parque;

-Os residentes de lares de idosos podem ter um visitante nomeado regular;

-A ordem de permanência em casa permanecerá em vigor;

A partir de 29 de março

-Reuniões ao ar livre de seis pessoas ou um grupo maior de até duas famílias podem se reunir do lado de fora, incluindo jardins privados;

- As instalações esportivas ao ar livre, como quadras de tênis, podem ser abertas e as pessoas podem participar de esportes organizados ao ar livre;

- A ordem de permanência em casa terminará, mas as pessoas serão incentivadas a permanecer no local sempre que puderem;

- As pessoas serão solicitadas a trabalhar em casa, sempre que possível;

- Nenhuma viagem ao exterior, exceto por um pequeno número de motivos especificados;

Passo dois - não antes de 12 de abril

- Varejo não essencial, instalações de cuidados pessoais como cabeleireiros e salões de manicure, edifícios públicos como bibliotecas e museus, a maioria das atrações ao ar livre serão abertas;

- Regras mais amplas de contato social serão aplicadas em todas essas configurações, ou seja, visite apenas membros de sua própria família;

- Instalações de lazer internas, piscinas e academias abertas para pessoas sozinhas ou da mesma casa;

- Os locais de hospitalidade serão reabertos apenas para fins externos. Restaurantes e bares podem servir pessoas sentadas em mesas externas de acordo com as regras de contato social - a "regra das seis" pessoas ou duas famílias. Não haverá exigência de uma refeição substancial;

- Parques de campismo e aluguéis de férias independentes, onde instalações internas que não são compartilhadas também poderão abrir;

- Os funerais podem ser realizados com até 30 pessoas. Casamentos e eventos comemorativos aumentam de 6 para 15 pessoas;

Passo três - não antes de 17 de maio

- A maioria das regras de contato social serão suspensas externamente;

- Dentro de casa - qualquer mistura será permitida de acordo com a regra de seis ou grupo maior de até duas famílias;

- Pubs e restaurantes podem abrir áreas internas; locais de entretenimento como cinemas e hotéis, esportes internos para adultos e aulas de ginástica podem reabrir;

- Performances / eventos esportivos - apresentações maiores e eventos esportivos internos podem ter uma capacidade de público de 1 mil pessoas ou meio cheio o que for menor e uma capacidade ao ar livre de 4 mil pessoas ou meio cheio o que for menor;

- Espaços ao ar livre muito grandes, como estádios de futebol maiores, podem receber até 10 mil pessoas ou um quarto da lotação, o que for menor;

- Até 30 pessoas poderão assistir a casamentos, recepções e velórios, bem como a funerais e outros eventos da vida;

Passo quatro - não antes de 21 de junho

- Todos os limites legais ao contato social podem ser removidos e o governo espera reabrir os últimos setores fechados da economia, em particular as boates;

- O governo espera suspender as restrições a grandes eventos e apresentações;

- O governo espera tomar a decisão de remover todos os limites para casamentos e outros eventos da vida;

Decisões a serem tomadas após avaliações separadas

Revisão Um: sobre se a certificação do status covid poderia ajudar a reabrir a economia. As conclusões serão feitas antes de chegar à etapa quatro;

Revisão Dois: examinará os testes para permitir a realização de eventos;

Revisão Três: O departamento de transporte analisará viagens ao exterior;

Revisão Quatro: Sobre as medidas de distanciamento social, incluindo trabalhar em casa. Isso será concluído antes da etapa quatro./REUTERS