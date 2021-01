Saída da União Europeia aumenta risco de fragmentação política

Com o Brexit, Londres recupera sua soberania e capacidade de estabelecer normas. O processo, porém, não acaba com a incerteza política, principalmente na Irlanda do Norte, Escócia e País de Gales, territórios que formam o Reino Unido – ao lado da Inglaterra.

Para o professor de política do King’s College, de Londres, Andrew Blick, o acordo final confirma a suspeita de que as negociações seriam longas. “Também mostra que a posição de barganha do Reino Unido não era tão forte quanto os defensores do Brexit acreditavam”, afirma.

Leia Também Com Brexit consumado, Reino Unido rediscute nacionalismo e imigração

Agora, os desafios serão muitos, segundo Blick. “O Reino Unido precisará encontrar um novo acordo constitucional pós-UE que evite a fragmentação do Estado e lidar com as consequências econômicas e comerciais do Brexit. Em suma, aceitar a decisão.”

Sobre o divórcio, não faltam explicações: da economia à soberania, da imigração à diferença geracional entre os eleitores. Muitas dessas razões estão na própria história do Reino Unido. “Em termos da política interna, a imigração de países pós-comunistas, como a Polônia, por exemplo, ajudou os ativistas anti-UE a vincular o Brexit à retórica anti-imigração”, explica Blick. “Em outro campo, a decisão de não aderir ao euro fez com que o Brexit parecesse mais plausível do que teria sido.”

Há indicativos de que, como no passado, Reino Unido e UE tentarão manter uma relação amistosa, ainda que complexa. “Volto a dizer aos nossos amigos e parceiros da UE: seremos seus amigos, seus aliados, seus apoiadores e seu mercado número um”, declarou o premiê britânico, Boris Johnson, após o anúncio do acordo.

“Discordamos profundamente do Brexit, mas respeitamos a decisão”, afirmou ao Estadão o porta-voz da União Europeia para o Brexit, Daniel Sheridan Ferrie. “Trabalhamos de boa fé com o Reino Unido para garantir que ele deixasse a UE de maneira ordeira e queremos garantir que teremos uma parceria futura próxima com o Reino Unido.”

Fragmentação

Uma das consequências de curto prazo do Brexit é a possibilidade de fragmentação do Reino Unido. Questões como o movimento separatista da Escócia e a fronteira com a Irlanda ressurgiram. “Existem duas interpretações. Londres vê o Reino Unido como um Estado unitário. Do outro lado, o país é visto como uma união de nações”, explica Michael Keating, professor da Universidade de Aberdeen.

“Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte estão oficialmente subordinados ao Parlamento britânico, mas muitas pessoas nesses países pensam que eles representam atos de autodeterminação. As regras que permitem o comando da Inglaterra são baseadas em convenções contestadas.”

Na prática, esses territórios podem ser mais afetados do que a Inglaterra em algumas questões. O governo escocês, por exemplo, considera o acordo ruim , já que pode reduzir seu PIB em 6,1% até 2030. “Sair da UE seria prejudicial em qualquer momento, mas no meio da crise atual é imperdoável e totalmente desnecessário”, declarou Michael Russell, deputado escocês.

O País de Gales também demonstrou insatisfação com o acordo. “Não é o que foi prometido”, disse o primeiro-ministro, Mark Drakeford, em entrevista à BBC. Em outra declaração, Drakeford havia afirmado que o acordo não protegia “empregos, economia e direitos dos galeses”.

Por questões específicas, a Irlanda do Norte continuará a seguir muitas das regras da UE. “Um acordo comercial sensato sempre foi o resultado mais favorável para a Irlanda do Norte”, disse a premiê, Arlene Foster. No entanto, haverá uma nova fronteira “regulamentar” entre Irlanda do Norte e Grã-Bretanha, o que pode prejudicar o elo do território com o restante do Reino Unido no futuro.

Keating afirma que o Brexit aumentou a insatisfação em todas as partes. “Há agora um apoio majoritário para a independência na Escócia e para a unidade irlandesa entre os católicos na Irlanda do Norte. Existe até algum apoio à independência no País de Gales (cerca de 30%)”, diz. “O apoio ao Brexit na Inglaterra é mais forte entre os ingleses do que entre os não ingleses, e a maioria que votou a favor da saída apoiaria a divisão do Reino Unido, se essa fosse uma condição.”