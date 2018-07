Saída de secretário da Defesa eleva tensão no Paquistão O governo do Paquistão demitiu nesta quarta-feira o secretário de Defesa do país, o tenente-general reformado Naeem Khalid Lodhi, mas o Exército advertiu para as "graves consequências" do ato para o país, intensificando a crise política e legal que alguns acreditam que pode terminar com a destituição do governo.