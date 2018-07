Saif ameaçou delatar Sarkozy No começo da crise na Líbia, o presidente francês, Nicolas Sarkozy, foi um dos principais defensores de uma intervenção contra o regime de Muamar Kadafi. Seus caças foram os primeiros a atacar as forças do ditador que preparavam a ofensiva final a Benghazi, em março, e a França foi o primeiro país a reconhecer o CNT como representante do povo líbio. Em meio a essa animosidade, Saif al-Islam disse que o francês deveria se lembrar do dinheiro que a família lhe dera para sua campanha, em 2007. "Sarkozy deve devolver o dinheiro líbio que financiou a campanha dele. Temos todos os detalhes e podemos divulgá-los. A primeira coisa que quero que esse palhaço faça é devolver nosso dinheiro", afirmou à época.