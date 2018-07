Sakineh deixa prisão para o funeral da mãe Sakineh Mohamadi Ashtiani, condenada à morte por apedrejamento por adultério e participação no assassinato do marido, teve permissão para deixar a prisão e acompanhar o funeral de sua mãe nos últimos dias. Representantes da Justiça iraniana afirmaram que ela se encontra regularmente com a família e tem acesso aos mesmos direitos que qualquer outra prisioneira.