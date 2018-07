Sakineh sairá da prisão para ir ao funeral da mãe

A informação é da agência estatal iraniana, Irna, e foi divulgada hoje Não está claro quando Sakineh saiu da prisão para comparecer ao funeral. Segundo a Irna, isso teria ocorrido "nos últimos dias". Um funcionário do Judiciário local, Malek Ajdar Sharifipour, disse que não houve nenhuma alteração no caso de Sakineh no Irã.

Sakineh foi sentenciada em 2006 depois de ter sido considerada culpada de adultério. Ela foi condenada à morte por apedrejamento, mas o caso gerou muita repercussão ao redor do mundo. Posteriormente, ela foi acusada de mandar matar o marido e acabou condenada a cumprir sentença de dez anos de prisão. As informações são da Associated Press.