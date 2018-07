Sal ameaça destruir cidade da Era do Bronze Funcionários paquistaneses tentam salvar um dos sítios arqueológicos mais importantes do sul da Ásia, a cidade de Mohenjo Daro, que foi construída 4.500 anos atrás. Anos após terem sido escavadas, as edificações estão desmoronando, pois o sal das águas subterrâneas está corroendo os tijolos. Uma opção seria cobrir a cidade de lama para absorver o sal.