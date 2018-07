Salafismo ameaça estabilidade da Líbia

As máquinas fizeram o trabalho à luz do dia, enquanto uma pequena multidão assistia, incluindo agentes do Comitê de Segurança Suprema (CSS) - encarregado de manter a ordem na Líbia pós-Kadafi -, que não fizeram nada para conter a destruição. Em poucas horas, o mausoléu de 500 anos de Sidi Adb as-Salam al-Asmar e uma biblioteca adjacente, em Zliten, estavam arrasados. Sidi foi um santo da seita muçulmana sufista, considerada herética pelos conservadores.

Isto foi no dia 25. No dia seguinte, encorajados pelo êxito da operação, os salafistas, corrente radical que prega a "purificação" do Islã, repetiram a cena perto do centro de Trípoli, destruindo o santuário sufista de Al-Shaab al-Dahman. Eles seguiam uma fatwa (decreto religioso) do clérigo saudita Mohamed al-Madkhalee, ordenando a dessacralização de todos os santuários venerados pelos sufistas.

Panfletos circulam nas universidades ordenando que as alunas não usem roupas apertadas e cubram a cabeça. Madkhalee ensina que uma moça não pode ter aulas nem de religião de um professor que não seja seu parente, e nem mesmo de véu, pois "com um olhar ela pode seduzi-lo".

Aparentemente os salafistas resolveram pôr o decreto em prática após sua derrota nas eleições para o Congresso Nacional, há um mês, nas quais nenhum grupo radical elegeu representantes, e a Irmandade Muçulmana, que tem uma agenda próxima à deles, obteve apenas 17 das 120 cadeiras (outras 80 foram destinadas a independentes). A Aliança das Forças Nacionais, liderada pelo ex-primeiro-ministro interino Mahmud Jibril, que se declara um religioso moderado, venceu com 39 cadeiras.

De acordo com um repórter da revista Newsweek, um agente do Ministério do Interior que acompanhava a demolição em Trípoli disse que tinha recebido "instruções" para executá-la e afirmou que os sufistas praticam "magia negra": "Limpamos o leste e agora vamos limpar Trípoli."

O ministro do Interior, Fawzi Abdel-Al, admitiu sua impotência: "Teríamos de usar armas para conter esses grupos. Eles são uma força grande na Líbia em termos de contingente e armas. Não vou entrar numa batalha perdida e deixar que pessoas sejam mortas por causa de um túmulo. Se todos os santuários na Líbia forem varridos e ninguém for morto, é um preço que estamos dispostos a pagar."

Os salafistas não representam uma parcela significativa dos líbios. Tradicionalmente, concentram-se no leste, de onde saíram, pelo porto de Derna, para a jihad no Afeganistão no fim dos anos 80. Agora estão recrutando também no sul do país. As autoridades líbias, desde a época do Conselho Nacional de Transição (CNT), têm se esforçado por conter ou apaziguar os radicais.

Em março de 2011, no começo do levante contra Kadafi, o Estado testemunhou em Benghazi o surgimento de um movimento que seus membros chamaram de "contrarrevolucionário", em protesto contra o estilo liberal de alguns integrantes do CNT.

Seu líder, Ismail Salabi, irmão do clérigo Ali Salabi, então exilado no Catar, foi preso em seu apartamento quando saía para dar uma entrevista ao Estado. Houve troca de tiros de fuzil. Um combatente do CNT foi morto e um seguidor de Salabi ficou ferido. Na época, membros do CNT disseram que o movimento seria contido "a todo custo".

Meses depois, Ismail Salabi tornou-se comandante da Brigada de Benghazi. Igualmente, o CNT cedeu o comando da Brigada de Trípoli para Abdel-Hakim Belhadj, líder do Grupo Combatente Islâmico Líbio, acusado de terrorismo pelos EUA. Mahdi Harati (agora lutando contra o regime sírio), que tinha comandado o avanço da brigada das Montanhas de Nafusa até a capital líbia, foi rebaixado a vice de Belhadj. Nas eleições, o partido criado por Belhadj, Al-Watan, não obteve nenhuma cadeira.

País sunita, a Líbia é bastante homogênea, sem as tensões sectárias causadas pela presença de minorias no Egito e na Síria. A sociedade é conservadora e, embora não seja tão liberal quanto a da Tunísia, é tolerante. Mulheres podem ser vistas sem véu nas ruas, apesar de o álcool ser proibido e o sexo antes do casamento, tabu.

Os sufistas são uma pequena minoria, mas tiveram papel importante na história da Líbia. O rei Idris Sanussi, deposto por Kadafi em 1969, era neto do fundador de uma ordem sufista que incentivou a resistência contra a colonização italiana.

A Líbia apresentou queixa à monarquia saudita por ingerência em assuntos internos do país. Al-Madkhalee é professor da universidade estatal de Medina e segue a corrente religiosa oficial da Arábia Saudita, baseada nos preceitos de Mohamed ibn Abdel-Wahab, pregador do século 18. Wahab e seus seguidores também destruíram santuários na Península Arábica para "purificar" a religião. O Taleban, que segue a doutrina, fez o mesmo com estátuas budistas no Afeganistão.

Assim como na Líbia, o levante na Síria também é insuflado por clérigos na Arábia Saudita. Eles representam um desafio para a estabilidade desses países.