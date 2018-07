Saleh anuncia planos de deixar Iêmen e ir para os EUA O contestado presidente do Iêmen, Ali Abdullah Saleh, disse a jornalistas ontem que pretende viajar para os Estados Unidos nos próximos dias com o objetivo de criar condições para uma prometida transição de poder no país árabe. "Viajarei para os Estados Unidos nos próximos dias, não para tratamento médico, pois estou bem de saúde, mas para criar condições favoráveis para as eleições presidenciais" marcadas para 21 de fevereiro, disse ele durante entrevista coletiva concedida em Sanaa, a capital iemenita.