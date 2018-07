Saleh aparece em vídeo pela 1ª vez após ataque

Em um breve vídeo veiculado pela televisão estatal do Iêmen, Saleh atacou aqueles que querem derrubá-lo do poder, dizendo que eles têm uma "compreensão incorreta da democracia". Mais de quatro meses de protestos populares pelo fim do governo de Saleh têm atingido a empobrecida nação da Península Arábica. No poder desde 1978, Saleh recebe tratamento no Afeganistão desde 5 de junho. As informações são da Associated Press.