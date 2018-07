Saleh assinará acordo de renúncia, afirmam fontes dos EUA

SANAA - Um funcionário do governo dos Estados Unidos disse nesta terça-feira, 25, que o presidente do Iêmen, Ali Abdullah Saleh, afirmou ao embaixador americano no país, Gerald Feierstein, e confessou que assinaria um acordo do Conselho de Cooperação do Golfo que prevê sua renúncia.

A reunião foi a primeira entre Saleh e o diplomata americano desde que o líder iemenita voltou da Arábia Saudita, em setembro, disse a porta-voz do Departamento de Estado, Diane Nuland. O presidente deixou seu país em junho depois de ficar gravemente ferido em um ataque à sua residência.

Os vizinhos do Iêmen, apoiados pelos Estados Unidos, propuseram a Saleh um plano para sua renúncia em troca de imunidade, o que encerraria os nove meses de protestos da população contra o governo. O presidente disse que aceitava o acordo diversas vezes, mas nunca deixou o poder e nem cessou a repressão contra as manifestações.

O Departamento de Estado confirmou ter informações de que Saleh assinaria o plano dos países vizinhos e que um cessar-fogo foi estabelecido entre o governo e os opositores, conforme anunciado no site da agência estatal iemenita. Apesar disso, há relatos de soldados disparando contra os manifestantes. A troca de tiros teria ocorrido entre as tropas do governo e aliados de um general desertor.

O Iêmen, o país mais pobre da Península Arábica, vive protestos diários contra o regime de Saleh, que já dura décadas. A queda de Hosni Mubarak, no Egito, e de Zine Abidine Ben Ali, na Tunísia, deram novo fôlego às revoltas. A morte de Muamar Kadafi, que há quatro décadas governava a Líbia, é o mais recente episódio de fim de uma ditadura na região.