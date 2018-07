Saleh deixa Iêmen para tratamento e povo comemora

Na Arábia Saudita, fontes sauditas e iemenitas informaram que o ditador foi submetido a duas cirurgias, afirmaram que ambas transcorreram com sucesso e disseram que Saleh estará pronto para retornar ao Iêmen depois de duas semanas de "repouso". Nas cirurgias às quais Saleh foi submetido, médicos retiraram de seu peito estilhaços que o feriram num ataque ao complexo presidencial na sexta-feira.

"Nós vamos atuar com toda nossa força para impedir que ele volte", declarou Mohammed Qahtan, líder da oposição no Parlamento. "Nós vemos isso como o começo do fim de seu regime tirânico e corrupto", declarou. Já um porta-voz da situação disse à emissora de televisão Al-Arabiya que "o presidente Saleh retornará ao Iêmen dentro de alguns dias".

O Iêmen enfrenta distúrbios em meio ao descontentamento da população diante da extrema pobreza, da desnutrição e da falta de liberdade em um país afetado por conflitos tribais e pela presença de um ramo ativo da rede extremista Al-Qaeda em seu território. As informações são da Dow Jones e da Associated Press.