Saleh, do Iêmen, pede 'diálogo' em discurso na TV

Na TV nesta quinta, Saleh tem aspecto irreconhecível, com queimaduras e ataduras

SANAA - O presidente do Iêmen, Ali Abdullah Saleh, apareceu nesta quinta-feira, 7, na televisão oficial do país pela primeira vez desde que foi gravemente ferido em um ataque em junho. Na fala, Saleh teve um discurso apaziguador.

Com aspecto irreconhecível, quase sem se mover e exibindo sinais aparentes de queimaduras pelo corpo, o líder disse que apoia a participação de "todas as forças políticas" do Iêmen no diálogo para que o país deixe a crise.

Saleh disse ainda que foi submetido "com sucesso a oito cirurgias" desde que foi hospitalizado em Riad, capital saudita. Ele afirmou que apoia os "esforços" do vice-presidente iemenita, Abd Rabo Mansur Hadi, que assumiu o poder interinamente em seu lugar, para alcançar "um entendimento político". Saleh também atacou aqueles que querem "derrubá-lo do poder", dizendo que eles têm uma "compreensão incorreta da democracia".

O presidente recebe tratamento médico na Arábia Saudita, onde se exilou logo após ser ferido em um ataque contra a mesquita do palácio presidencial na capital, Sanaa, em 3 de junho. Segundo a AFP, o presidente tem "o rosto e as mãos queimados e o peito coberto de gazes".

O discurso foi anunciado mais cedo pela TV Al Arabiya, citando fontes do governo iemenita. Saleh, no poder há quase 33 anos, enfrenta uma rebelião popular desde janeiro, e resiste à pressão dos EUA e da Arábia Saudita para renunciar.

A ausência do presidente gerou uma série de teorias sobre seu estado de saúde. As revoltas populares deram lugar a confrontos violentos no país, entre as tropas fiéis ao regime e as forças de um poderoso chefe tribal iemenita.

