Saleh está ferido com gravidade, dizem fontes dos EUA O presidente do Iêmen, Ali Abdullah Saleh, tem ferimentos mais graves do que se pensava, por causa de um ataque com foguetes contra o complexo presidencial onde ele estava na semana passada, afirmaram hoje funcionários norte-americanos. Três fontes do governo dos Estados Unidos afirmaram que Saleh tinha queimaduras em "cerca de 40%" de seu corpo e também sofria com uma hemorragia interna no crânio.