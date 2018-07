Saleh fez discurso de despedida, diz autoridade Um autoridade do Iêmen afirmou hoje que o presidente do Iêmen, Ali Abdullah Saleh, apresentou um discurso de despedida, pedindo desculpas pelos erros e dizendo que chegou a hora de entregar o poder e sair. A autoridade, que não quis ser identificada, disse que Saleh reuniu os mais importantes políticos, militares e oficiais de segurança do país e anunciou a promoção do vice-presidente Abed Rabbo Mansour Hadi ao nível de marechal.