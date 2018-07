Saleh retornará 'em dias', diz vice-presidente do Iêmen

SANAA - O vice-presidente do Iêmen, Abdrabuh Mansour Hadi, disse nesta segunda-feira, 6, que o presidente Ali Abdullah Saleh está bem e vai retornar nos próximos dias da Arábia Saudita, onde passou por uma cirurgia, informou a agência oficial de notícias Saba.

"Sua Excelência está se recuperando muito bem e vai voltar para casa nos próximos dias", afirmou o vice-presidente, segundo a Saba, durante uma reunião do partido governista, o Congresso Geral do Povo.

Saleh está se recuperando num hospital militar em Riad depois de ter ficado ferido num ataque à bomba contra a mesquita do complexo presidencial na capital, Sanaa. Apesar da afirmação, várias iemenitas celebram a saída de Saleh do país e esperam que ele não retorne ao Iêmen.

Transferência de poder

O anunciou de Mansour se produz pouco depois que a principal aliança opositora iemenita, Encontro Partilhado, pediu a transferência total do poder a ele.

Um dirigente do Encontro Partilhado disse à agência Efe que o objetivo desta proposta é garantir uma "saída pacífica" para a crise no país e que, se o pedido da oposição não for cumprido, os jovens revolucionários e opositores "têm outras alternativas".

Entre elas, citou a formação de um conselho transitório para dirigir o país.

Por ordem de Saleh, e de acordo com a constituição iemenita, o vice-presidente poderá ocupar a Presidência interina durante um período de 60 dias.

No domingo, o vice-presidente alcançou um acordo com o chefe tribal Sadeq al Ahmar, um dos principais líderes da oposição, para um cessar-fogo nos combates que tiveram início em Sana duas semanas antes.

O conflito armado entre as forças de Saleh e os milicianos tribais começou em 23 de maio passado, depois que o governante se recusou pela terceira vez assinar uma iniciativa apresentada pelos países do Golfo Pérsico para uma transferência pacífica do poder.