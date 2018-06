Salvadorenho que ficou à deriva no mar deixa hospital

José Salvador Alvarenga disse hoje que não iria retornar à sua cidade natal, Garita Palmera, mas não informou para onde iria a seguir. "Estou bem, obrigado", disse a repórteres. O pescador, cercado pela família, médicos e um advogado, caminhou por conta própria e aparentava estar forte.

A história de Alvarenga atordoou o mundo quando foi encontrado duas semanas atrás com aparência robusta e quase sem queimaduras de sol, apesar de ter passado mais de um ano no mar. Após ser examinado, os médicos disseram que ele estava inchado e desidratado. Fonte: Associated Press.