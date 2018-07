Samaras: cortes devem restaurar credibilidade da Grécia

A endividada Grécia enfrenta o quinto ano de uma profunda recessão, que fez a economia encolhe 20% e taxa de desemprego saltar para 24,4% em junho. A maciça ajuda concedida pela União Europeia (UE) e pelo Fundo Monetário Internacional (FMI) permitiu que o país evitasse a falência.

Samaras está na cidade de Thessaloniki, no norte da Grécia, para abrir a Feira Internacional de Comércio. Ele foi recebido por três manifestações diferentes, sendo a maior delas por militares e policiais furiosos com os cortes de salário. Em Atenas, mais de 2 mil pensionistas protestaram em uma marcha pacífica. As informações são da Associated Press.