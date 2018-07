Samaras é empossado novo primeiro-ministro da Grécia

Agora, o Nova Democracia (ND), o Partido Socialista (Pasok) e o Esquerda Democrática negociam quem vai ocupar quais cargos no novo governo. Juntos, os três partidos controlam 179 das 300 cadeiras do Parlamento. Segundo fontes, o ND deve nomear seus próprios parlamentares para cargos no gabinete de governo, enquanto os outros dois partidos da coalizão devem indicar tecnocratas. O presidente do National Bank of Greece, Vasilios Rapanos, já teria sido nomeado ministro das Finanças.

A Grécia realizou eleições no domingo, após o resultado do pleito de maio ficar em um impasse, já que um governo de coalizão não foi formado. Dessa vez, o Nova Democracia, que é a favor do segundo pacote de resgate à Grécia, triunfou e agora busca montar um governo forte.