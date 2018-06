Samaras promete erradicar Aurora Dourada

Samaras condenou o Aurora Dourada como grupo neonazista e prometeu tolerância zero para o partido, que alcançou popularidade meteórica durante a crise financeira na Grécia.

"Estamos dedicados a acabar completamente com esta vergonha", afirmou Samaras em discurso para a comunidade judaica americana. "Faremos isso dentro do contexto de nossa Constituição democrática, mas faremos tudo o que for preciso. Não existe espaço para neonazistas em qualquer parte do mundo democrático."

O governo de coalizão de Samaras, liderado pelos conservadores, afirmou que vai submeter uma lei ao Parlamento esta semana com o objetivo de cortar verbas do governo com base na lei que prevê o fim do financiamento do governo caso a liderança de um partido ou seus parlamentares estejam sendo processados por algum crime.

O Aurora Dourada é formado por um grupo de nacionalistas de raiz neonazista. O partido possui 18 deputados no Parlamento de 300 membros, e está apto a receber mais de 873 mil euros (US$ 1,18 milhões) em 2013.

Seis parlamentares do Aurora Dourada, 14 membros do partido e dois policiais foram presos e estão sendo mantidos sob custódia à espera de julgamento.

O vice-líder e um dos parlamentares do Aurora Dourada, Christos Pappas, se entregou neste domingo às autoridades de Atenas. A polícia anunciou nesta segunda-feira que a busca em sua casa resultou em duas armas se licença, uma baioneta, capacetes com o desenho SS da suástica, várias bandeiras com o mesmo símbolo e uma fotografia de Adolf Hitler com os dizeres do Aurora Dourada, além de outros itens. O partido nega ser neonazista e defende agenda contra imigrantes.