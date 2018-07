Samoa e Nova Zelândia marcam início de 2012

Em Samoa, que na sexta-feira fez uma manobra para pular do dia 29 para o dia 31 sem passar por 30 de dezembro para chegar ao outro lado da linha imaginária que marca a mudança da data, a celebração do Ano Novo começou às 8h (de Brasília). Com o "salto no tempo", a ilha tem como objetivo se aproximar da realidade e horários que operam na emergente China, e não nos Estados Unidos, como era o caso até então. As informações são da Associated Press e Dow Jones.