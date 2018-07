Samsung prevê lucro operacional recorde no 1º trimestre

No primeiro trimestre do ano passado a segunda maior fabricante de celulares do mundo, atrás da Nokia, teve lucro operacional de 2,95 trilhões de wons. O último lucro trimestral recorde da Samsung foi de 5,3 trilhões de wons, registrado no quarto trimestre do ano passado.

A companhia calcula vendas entre 44 trilhões de wons (US$ 39 bilhões) e 46 trilhões de wons nos três meses encerrados em 31 de março, em comparação com 36,99 trilhões de wons no mesmo período do ano passado. Os números divulgados pela Samsung superam as estimativas dos analistas ouvidos pela Dow Jones, que preveem lucro operacional de 5,2 trilhões de wons e vendas de 45,98 trilhões de wons.

A Samsung é a primeira grande companhia de eletrônicos do mundo a fornecer projeções para o primeiro trimestre deste ano. No quarto trimestre de 2011, a Samsung ficou muito próxima da gigante Apple em vendas de smartphones. De acordo com a empresa de pesquisas Strategy Analytics, a Apple tem 37% de fatia do mercado, pouco acima dos 36,5% da Samsung. As informações são da Dow Jones. (Danielle Chaves)