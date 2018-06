Samsung terá de pagar US$ 119 mi a Apple por patentes A Apple obteve uma pequena vitória na sua mais recente disputa de patentes com a Samsung, após um tribunal federal dos EUA decidir na noite desta sexta-feira que alguns produtos da companhia sul-coreana infringiram duas patentes de software da fabricante do iPhone. O tribunal ordenou que a Samsung pague US$ 119,6 milhões por danos, bem abaixo do volume de US$ 2,2 bilhões solicitado pela Apple.