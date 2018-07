Sanção mira BC de Teerã As sanções adotadas pelos EUA e Europa desta vez têm como alvo o Banco Central do Irã, impedindo, na prática, qualquer transação comercial no setor de petróleo entre o país persa e companhias estrangeiras. Qualquer empresa que tiver negócios no Irã não poderá mais operar nos EUA ou na Europa. O embargo difere daquele imposto ao Iraque, no qual as potências tentavam fisicamente conter a exportação de petróleo.