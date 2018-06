Sanções à Rússia não devem ser anunciadas hoje É pouco provável que novas sanções contra a Rússia sejam anunciadas nesta sexta-feira pela administração Obama uma vez que os EUA continuam a negociar com a União Europeia quais medidas podem ser tomadas para punir o presidente Vladimir Putin por conta das operações militares na fronteira com a Ucrânia, disseram altos funcionários do governo norte-americano.