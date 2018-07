Sanções contra o Irã estão dando resultado, diz Netanyahu

JERUSALÉM - O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, disse nesta sexta-feira, 13, estar confiante de que as sanções impostas pela comunidade internacional sobre o Irã estão funcionando, de acordo com uma entrevista dada pelo premiê ao jornal australiano The Weekend Australian. As informações são do diário israelense Haaretz.

Netanyahu disse que o Irã começou a se dobrar perante as sanções e ameaças de ações militares contra suas instalações nucleares. "Pela primeira vez, vejo o Irã sob efeito das sanções adotadas e especialmente sob ameaça de medidas fortíssimas contra seu Banco Central", disse.

O premiê ainda disse que as pressões da comunidade internacional e, principalmente, dos Estados Unidos, sobre possíveis ações militares caso as sanções falhem fazem com que o Irã "considere não tomar o caminho mais difícil". "Não há razão para afiar os dentes se você será impedido de qualquer forma", continuou.

Netanyahu declarou que o Irã tenta esconder seu programa nuclear em complexos subterrâneos e destacou que o maior perigo que o mundo enfrenta atualmente é o risco de radicais islâmicos terem acesso a uma arma atômica. "Isso ocorrerá se o Taleban dominar o Paquistão. Depois, acontecerá se o regime do aiatolá construir uma bomba", afirmou o premiê.