Sanções dão prejuízo mensal de US$ 5 bi a Irã

A estimativa foi dada pela embaixadora americana na ONU, Samantha Power, à CNN. Se o cálculo for preciso, perdendo US$ 5 bilhões por mês o Irã totaliza um prejuízo de US$ 120 bilhões desde que o cerco econômico foi apertado.

A título de comparação, o Produto Interno Bruto (PIB) do Irã foi em 2011 de US$ 514,1 bilhões, de acordo com dados do Banco Mundial. Além do governo e das empresas do país, o sistema financeiro iraniano também estaria sufocado. Um total de US$ 100 bilhões em recursos iranianos estariam congelados em diferentes bancos do mundo, segundo Samantha Power. / A.N.