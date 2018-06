Sanções não mudam posição russa, diz ministro

Ministros de relações exteriores da União Europeia advertiram ontem que a Rússia poderia sofrer sanções caso Moscou levasse adiante seu plano de ação na Ucrânia. Autoridades ucranianas disseram que milhares de soldados russos entraram na Península da Crimeia nos últimos dias. A informação foi sustentada por autoridades ocidentais mas negada pelo presidente russo, Vladimir Putin.

Na segunda-feira à noite, Lavrov se reuniu em Genebra com seu colega alemão, Frank-Walter Steinmeier. Hoje, Steinmeier disse que não enxerga uma solução rápida para a crise na Ucrânia. "Foi uma reunião difícil, longa e séria", disse o ministro alemão de Relações Exteriores. "Não posso sinalizar no momento que estamos no caminho certo para estabelecer um processo internacional" através do qual Rússia e Ucrânia possam começar as negociações, disse. Fonte: Dow Jones Newswires.