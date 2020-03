Sanders continua atrás entre eleitores negros e não melhorou isso no Michigan

Lisa Lerer / The New York Times, O Estado de S.Paulo

FLINT, MICHIGAN - O professor universitário e ativista Cornel West implorou ao seu "próprio povo negro" que apoiasse o senador Bernie Sanders. Um pediatra afro-americano elogiou os planos de saúde de Sanders, descrevendo como "a vida negra é tão importante" para o senador. E ativistas da comunidade atacaram o rival de Sanders, o ex-vice-presidente Joe Biden, criticando a justiça criminal e as políticas de habitação que eles argumentam ter devastado comunidades negras em lugares como Flint, cidade a cerca de 100 quilômetros de Detroit.

Em meio a manifestações de apoio em um evento na noite de sábado, Sanders tentou cortejar os eleitores negros cujo apoio a um candidato rival poderia, mais uma vez, custar a ele a indicação presidencial democrata - como ocorreu em 2016 na derrota para Hillary Clinton. Nesta terça, seis outros Estados vão às urnas: Michigan, Idaho, Mississippi, Missouri, Dakota do Norte e Washington.

Os assessores da campanha de Sanders consideraram o evento uma oportunidade para ele dizer diretamente aos eleitores negros por que deveriam apoiá-lo e não Biden. Mas a plateia acabou sendo predominantemente branca, e Sanders fez tão poucas propostas diretamente aos eleitores negros que parece improvável que a ocasião afastasse um grande número de afro-americanos de Biden.

O relativo silêncio de Sanders foi deliberado, disseram os envolvidos. Os palestrantes convidados - vários dos quais foram levados para Flint pela campanha - decidiram que seria melhor deixá-los discutir os problemas que afetavam suas comunidades do que o candidato à presidência para representá-los. Sanders optou por não fazer o discurso que passara a maior parte do dia elaborando.

"Dr. West, o senhor acredita que, dada a realidade da condição da comunidade afro-americana agora, apoiar um político de status quo, vai melhorar essas questões?", Sanders perguntou. West, que é professor de Harvard e um ativo militante, descreveu Biden como um "centrista neoliberal" e questionou por que o "irmão Bernie" não estava recebendo mais apoio entre os eleitores negros.

“O neoliberal de repente agora está voltando à vida e o catalisador é meu próprio povo negro. Estou tão decepcionado", disse ele. “O que aconteceu com a nossa liderança negra?".

Discurso

Em 30 minutos, Sanders atacou o histórico do ex-vice-presidente, citou cortes na previdência, falou do direito ao aborto, de casamento entre pessoas do mesmo sexo e da guerra no Iraque. Mas quando se tratava de questões raciais, Sanders fez apenas uma referência direta, argumentando que o "status quo político" havia "falhado com a comunidade afro-americana".

A decisão de deixar os participantes do painel transmitirem sua mensagem foi incomum, principalmente para um candidato que lançou sua campanha como uma coalizão multirracial que pode mobilizar um movimento de americanos da classe trabalhadora.

"Ele não quis falar em nome de pessoas negras quando havia pessoas negras no painel", disse Mike Casca, porta-voz da campanha. “Bernie não tem essas vivências. Ele é um judeu branco."

Dificuldades

O evento em si foi um reconhecimento de que Sanders luta para melhorar sua avaliação entre os eleitores negros quatro anos depois de perder sua primeira candidatura à presidência - em parte por sua incapacidade de obter esse apoio.

Na Superterça-feira da semana passada, Biden superou Sanders em 40 pontos ou mais entre os eleitores negros no Texas, Carolina do Norte e Virgínia. Em vários Estados, Sanders ficou em terceiro lugar entre os eleitores negros, atrás não apenas de Biden, mas também de Michael Bloomberg. Em Flint, Sanders atraiu apenas alguns poucos eleitores que não eram brancos para o evento.

Assessores dizem que Sanders ainda está trabalhando para melhorar sua posição com os eleitores negros, admitindo que vencer em Michigan - um Estado em que os afro-americanos compõem uma parcela significativa do eleitorado do Partido Democrata - será difícil. Dados das pesquisas indicam que o senador também está tendo declínio no apoio entre os eleitores brancos da classe trabalhadora.