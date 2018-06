Sandy ganha força e ventos atingem a Costa Leste dos EUA

O presidente Barack Obama assinou declarações de emergência para o distrito de Columbia e os Estados de Nova York, Massachusetts, Pensilvânia, Connecticut, Rhode Island e Nova Jersey, afirmaram a Casa Branca e a Agência Federal de Gerenciamento de Emergências dos EUA (FEMA, na sigla em inglês). As declarações autorizam a FEMA a coordenar os esforços de ajuda nas áreas afetadas.

"Ventos com força de furacão podem atingir os Estados do meio-Atlântico, incluindo a cidade de Nova York e Long Island, ainda hoje", alertaram os meteorologistas. As informações são da Dow Jones.