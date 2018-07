Sandy matou mais de 90; Staten Island critica Maratona Já supera 90 o número de mortos por causa da passagem do furacão Sandy pela costa leste dos Estados Unidos, informaram as autoridades nesta sexta-feira. A companhia de previsões Eqecat estima o prejuízo total no país em US$ 50 bilhões, o que tornaria a tempestade a segunda mais custosa da história americana, após o furacão Katrina, em 2005. A estimativa inclui danos materiais e perda de negócios. Apenas na cidade de Nova York, foram mortas 40 pessoas, das quais 19 em Staten Island. Moradores de Staten Island, um dos distritos mais pobres da cidade, criticaram nesta sexta-feira o não cancelamento da Maratona de Nova York, que ocorrerá domingo, e se disseram abandonados pelo poder público. Staten Island, com mais de 400 mil habitantes, funciona como uma cidade-dormitório de Nova York.