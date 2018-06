Santorum declara apoio a ex-rival Romney

Em e-mail encaminhado na noite desta segunda-feira, Santorum pediu aos simpatizantes que se juntem a ele no apoio a Romney para evitar que o atual presidente, Barack Obama, conquiste um segundo mandato.

Na mensagem, Santorum citou áreas em que discordava de seu ex-rival na batalha pela indicação republicana, mas lembrou que "acima de tudo, ambos" concordam que "o presidente Obama deve ser derrotado".

Durante a disputa com Romney, Santorum chegou a classificá-lo de pior republicano dos EUA a desafiar Obama. Os dois se reuniram na última sexta-feira no escritório do estrategista de Santorum, e Romney procurou tranquilizá-lo sobre suas credenciais conservadoras. As informações são da Associated Press.