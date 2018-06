Santorum e Gingrich criticam Romney O ex-senador Rick Santorum e o ex-presidente da Câmara Newt Gingrich criticaram ontem o ex-governador Mitt Romney, favorito na disputa pela candidatura republicana à Casa Branca. Em campanha nos Estados conservadores do Mississipi e Alabama, Santorum, que venceu a primária do Kansas no sábado, acusou Romney de ser "um candidato fraco". Gingrich disse que o ex-governador é o favorito mais fraco em uma primária republicana desde 1920. Romney lidera a disputa pelos delegados que escolherão o candidato na convenção do partido, em agosto, e venceu a maioria das prévias, mas enfrenta ceticismo da base do partido.